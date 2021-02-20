Уголовные дела в отношении 34-летнего адвоката возбуждены в Воронеже на основании материалов регионального управления ФСБ.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР Воронежской области, два дела были возбуждены по ст. 159 «Мошенничество в крупном размере». Как выяснилось, речь идет об адвокате Елене Крыжановской, работающей в филиале ВОКА Адвокатской консультации Левобережного района Воронежа.

По версии следствия, 36-летний мужчина оборотился к защитнице в октябре 2019 года чтобы она представляла его интересы во время проводимой полицией в отношении него проверки.

Женщина, обманув своего клиента, сказала, что его планируют привлечь к уголовной ответственности. Но за 260 тысяч рублей она договорится «с кем нужно» и решит это вопрос.

Введенный в заблуждение мужчина передал защитнице деньги, которые адвокат потратила по своему усмотрению.

Следствие также выявило еще один подобный случай. В марте 2020 года к обвиняемой обратился 87-летний пенсионер, которому понадобились юридические услуги по вопросу наследования квартиры. Мужчина, по версии следствия, также был обманут — адвокат пообещала решить вопрос в его пользу, за что потребовала у него 100 тысяч рублей. А получив ее, через месяц потребовала еще столько же. 200 тысяч рублей, взятые пожилого человека, женщина потратила по своему усмотрению.

Действия адвоката были пресечены сотрудниками Федеральной службы безопасности совместно со следователями Следственного комитета России в январе этого года.

Крыжановская свою вину признала. Ведется следствие.

Фото СУ СКР Воронежской области