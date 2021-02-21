Потепление до нулевых отметок температуры ожидает жителей европейской части России уже в конце следующей недели.

Как сообщает РИА Новости, об этом рассказал Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра.

— Повышение температуры, тут разные расчеты: от ноля до минус пять градусов, — сказал синоптик. — Столбик термометра будет стремиться к нулевой отметке в конце недели. Это для центральной России.

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