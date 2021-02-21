В России зарегистрировали третью вакцину от коронавируса, разработанную Центром им. Чумакова. Об этом объявил премьер Михаил Мишустин, который так же отметил, что новую вакцину «КовиВак» уже в марте запустят в гражданский оборот в количестве 120 тысяч доз.

Напомним, что первая российская вакцина «Спутник V», которая стала первой и во всем мире, была зарегистрирована 11 августа прошлого года. Ее разработал Центр им. Гамалеи. Вторая вакцина под названием «ЭпиВакКорона», которую создал государственный научный центр «Вектор», была зарегистрирована 14 октября.

Что касается третьей вакцины, то известно, что ее можно вводить людям с хроническими заболеваниями, правда, только в период ремиссии. Кроме обострения хронических заболеваний противопоказанием к прививке «КовиВак» упоминаются беременность и грудное вскармливание. Данную вакцину вводят в дельтавидную мышцу двукратно, с интервалом в две недели. Побочные реакции могут проявляться после введения вакцины в течение трех дней.

Марина Хоружая