После столкновения двух авто на Ленинском проспекте, пассажирку одного из них доставили в больницу
Вчера, 20 февраля, на Ленинском проспекте около половины десятого утра произошла авария. Как сообщила пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области, 27-летний водитель Ford Fusion, который двигался в направлении улицы Остужева, разворачиваясь на зеленый свет на регулируемом перекрестке, не уступил дорогу 38-летнему воронежцу, управлявшему автомобилем «Лада Калина».
После столкновения 33-летнюю женщину, которая ехала в «Калине», с полученными травмами отвезли в больницу. Водитель отечественного авто также был вынужден обратиться к медикам за помощью.
Правоохранительным органам предстоит выяснить все обстоятельства ДТП.
Марина Хоружая
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