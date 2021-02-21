В минувшую пятницу, во время розыгрыша суперприза лотереи «Рапидо», один из воронежцев внезапно разбогател. Именно ему достался главный приз, размером 3 567 264 рубля. Как выяснилось, лотерейный билет был приобретен нашим земляком на сайте «Столото». Для того, чтобы получить суперприз, необходимо было угадать все числа случайной комбинации (8 в первом поле билета и одно во втором). Как выяснилось, счастливчик еще не обращался за выигрышем. Чтобы его получить, ему нужно будет съездить в столицу.

В пресс-службе «Столото» уверяют, что «Рапидо» не только быстрая, но и очень щедрая лотерея. Еще бы, ведь призовой фонд составляет 67% от выручки.

Розыгрыши данной лотереи проходят каждые 15 минут кроме технических перерывов. Ежедневно в данной лотереи люди выигрывают миллионы рублей. Самым крупным суперпризом за всю историю стала сумма 56 617 700 рублей, которую разыграли в январе прошлого года. Такой большой куш достался омичу.

Марина Хоружая