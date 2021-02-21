По факту поджога автомобиля многодетной воронежской семьи возбудили уголовное дело. Тем, кто покусился на чужое имущество предстоит ответить по части 2 статьи 167 УК РФ («Умышленное уничтожение чужого имущества»).

Напомним, что с ночь с 20 на 21 января около дома № 84 по ул. Ломоносова (ЖК «Университетский парк») был облит горючим автомобиль «Лада Гранта», который принадлежал многодетной семье. Машины сгорела дотла. Несколько позже, по данным с камер видеонаблюдения, стало известно, что преступление совершили двое мужчин, у правоохранительных органов уже имеются фотографии поджигателей.

Глава пострадавшей семьи, который является доцентов Воронежского государственного университета, считает, что это сделали либо студенты, которым он ставил двойки, либо «по указке» УК ООО «Вест-1». Он рассказал, что стал инициатором того, чтобы жильцы ЖК отказались от услуг данной управляющей компании, и даже организовывал собрание собственников. В УК, естественно, от совершенного злодеяния открестились.

Расследование данного дела взяла под свой контроль региональная прокуратура, которая проверит, связана ли управляющая компания с совершенным преступлением.

Марина Хоружая