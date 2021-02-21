Досрочно прекращена деятельность депутатов двух сельских поселений Россошанского района Воронежской области. По результатам проведенной проверки в Жилинском и Поповском сельских поселениях, которое инициировало региональное надзорное ведомство, выяснилось, что после избрания на протяжении 4 месяцев депутаты нарушали закон о противодействии коррупции, не предоставляя сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.

На Совете народных депутатов было принято решение лишить обоих мужчин своих мандатов в связи с утратой доверия. В связи с этим, депутаты досрочно сложили свои полномочия.

Марина Хоружая