Согласно сообщению газеты Welt am Sonntag, Австрия выступила против введения чрезмерных санкций против нашей страны из-за ситуации с Алексеем Навальным. Глава Министерства иностранных дел Австрии Александер Шалленберг попросил «зачинщиков» санкций хорошенько продумать санкционный список, чтобы он не вызывал никаких юридических сомнений, а также призвал западные страны не «пилить сук, на котором мы сидим».

Дипломат посоветовал Брюсселю наладить диалог с Москвой, но при этом ясно заявить о несогласии с теми или иными действиями.

Шалленберг отметил, что в 22 февраля пройдет заседание Совета глав МИД, где будет обсуждаться соразмерная реакция на ситуацию с Навальным.

Сюда относятся целенаправленные меры против отдельных лиц в рамках недавно созданного режима санкций за нарушение прав человека. Я ожидаю, что это будет поддержано подавляющим большинством», — заявил дипломат.

Напомним, что в связи с протестом по делу Навального Евросоюз вознамерился ввести запреты на въезд и заморозить активы сторонников Путина. Франция и Германия сразу дали согласие на подобные меры. При этом Париж и Берлин могут отказаться от более жестких санкций (к примеру, в отношении газопровода «Северный поток-2»).

Марина Хоружая