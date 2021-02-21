Российский посол в США Анатолий Антонов рассказал в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live», что неделю назал вакцинировался. Правда, не российским «Спутником V», а американской вакциной Moderna. По его словам, Россия в отличие от некоторых государств, не политизирует вопрос о вакцинах, понимая, что это наносит ущерб безопасности граждан той или иной страны.

Марина Хоружая