Росздравнадзор зарегистрировал первую в России тест-систему, определяющую две мутации, характерные для британского штамма коронавируса SARS-CoV-2 методом ПЦР. Данная тест-система была разработана компанией «ДНК-технологии» на базе Национального исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова Минздрава России и при прохождении испытаний показала эффективность и достоверность результатов.

Напомним, что в середине декабря прошлого года в Великобритании была обнаружена новая мутация коронавируса N501Y , которую назвали британским штаммом. В королевстве подтвердили, что новый вариант коронавируса имеет большую скорость распространения. В феврале, согласно данным ВОЗ, сообщила, британский штамм был выявлен уже в 86 странах.

Новую российскую технологию можно использовать для разработки реагентов по выявлению любых других мутаций коронавируса, а также других инфекционных возбудителей, для которых требуется быстрое массовое тестирование. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, аналогов российской системы в мире пока еще нет.

Марина Хоружая