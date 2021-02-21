Льготную ипотеку на возведение частных домов или покупку участков под строительство, теперь смогут получать российские семьи с детьми. Изменения будут внесены в программу «Семейная ипотека под 6% годовых». С такой инициативой выступил Минфин России. Проект постановления Правительства уже выложен на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

По словам заместителя министра финансов Алексея Моисеева, данное нововведение поможет российским семьям улучшить жилищные условия. А благодаря снижению %-ной ставки на индивидуальное жилищное строительство, придаст новый импульс данному направлению. Также он отметил, что за время действия программы было выдано льготных кредитов на общую сумму свыше 344 миллиардов рублей.

Марина Хоружая