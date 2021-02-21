Напомним, что в скором будущем воронежский аэропорт им. Петра Первого будет реконструирован. Подрядчик на удлинение взлетно-посадочной полосы уже найдет, цена контракта составила около 473 миллионов рублей. Победителем аукциона стало ООО «Русстройком» из Саранска.

Теперь же управляющая компания «Авиасервис» ищет подрядчика для выполнения строительно-монтажных работ на территории самого аэропорта, который является международным. Он будет определен 19 марта. Максимальная сумма контракта — 334.1 млн. рублей. За эти деньги необходимо будет перенести реконструкции федеральных объектов, которые попадают в зону строительства нового терминала внутренних воздушных авиалиний. Также подрядчику предстоит возвести ряд новых объектов, в числе которых КПП, парковки, патрульная дорога и др.)

Марина Хоружая