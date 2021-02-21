Лидер российской партии ЛДПР Владимир Жириновский всегда отличался экстравагантными заявлениями, вот и теперь он удивил слушателей радиостанции «Комсомольская правда» заявлением, что хочет внести предложение законодательно ограничить вес чиновников. Жириновский считает, что вес госслужащий не должен превышать установленного норматива в 100 килограммов.

— Если чиновник весит 120, или 150 килограммов, это что такое вообще? — возмущался Владимир Вольфович.

Самое смешное, что лидер либерал-демократов решил и простых россиян «посадить на диету». Крайней планкой для обычных граждан политик определил 80 килограммов живого веса. Жириновский аргументировал свою позицию тем, что иначе государству придется тратить слишком много денег на лечение людей с избыточным весом.

Еще одним предложением Владимира Вольфовича стало организовать в парламенте «пепсикольные » дни, а в остальное время подливать депутатам на заседаниях Госдумы в воду «мерзавчики». А то они не допивают воду, которую потом приходится выливать. А чего добро зря переводить?

Марина Хоружая