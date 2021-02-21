На Соединенные Штаты Америки обрушились аномальные морозы, из-за чего в стране была приостановлена работа большинства газовых скважин. Сейчас в США не добывают и не экспортируют топливо.

Поскольку Штаты практически полностью остановили экспорт сниженного природного газа, а на фоне холодов в стране вырос спрос на топливо, местные электростанциях вынуждены сокращать мощности.

Марина Хоружая