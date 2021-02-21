Светлана Тихановская заявила в беседе с журналистом швейцарской газеты Le Temps , что белорусская оппозиция «потеряла улицы». Однако экс-кандидат в президенты выразила надежду на то, что весной люди станут поактивнее и будут готовы снова выйти на улице для участия в акциях протеста.

Тихановская признала, что у оппозиции нет возможности бороться с насилием.

-У них есть оружие, у них есть сила, так что да, на данный момент кажется, что мы проиграли,— заявила она. — Но наша сегодняшняя стратегия состоит в том, чтобы лучше организоваться, и подвергать режим постоянному давлению.

Напомним, что массовые протесты в Белоруссии начались в августе 2020 года после того, как ЦИК объявил победителем в выборах на должность президента Александра Лукашенко. Оппозиция не согласилась с таким положением дел, посчитав что победа должна была достаться Тихановской. Евросоюз и США ввели против белорусских чиновников санкции.

А белорусские суды продолжают рассматривать «громкие» дела и сажать ни в чем не повинных людей. Оппозиция называет эти дела политическими. Так, 18 февраля, суд Минска приговорил двух журналисток польского телеканала «Белсат», который транслируется в Белоруссии, к двум годам колонии общего режима. Екатерина Андреева и Дарья Чульцова угодят в тюрьму за то, что сделали репортаж с несанкционированной акции протеста в ноябре 2020 года.

Марина Хоружая