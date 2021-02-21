Президент Соединенных штатов Америки Джо Байден продолжает угрожать нашей стране за якобы совершенные Россией кибератаки на американскую инфраструктуру. По словам помощника Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана, «ответочка» прилетит в Россию уже через несколько недель. И это, как обещает американское правительство, будут не только санкции.

Салливан заявил во время интервью телеканалу CBS, что американское разведывательное сообщество проводит сейчас дальнейшую работу по определению причастных и масштаба нанесенного ущерба.

Через несколько недель мы подготовим ответ России, который будет включать набор инструментов — видимых и невидимых. Это будут не просто санкции, — пригрозил он.

При этом Россия не раз опровергала доводы Вашингтона о причастности Москвы к кибератаке в США через программное обеспечение фирмы SolarWinds, а также о вмешательстве в американские избирательные процессы.

Марина Хоружая