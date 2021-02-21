Байден пригрозил России, что она поплатится за кибератаки не только санкциями
Президент Соединенных штатов Америки Джо Байден продолжает угрожать нашей стране за якобы совершенные Россией кибератаки на американскую инфраструктуру. По словам помощника Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана, «ответочка» прилетит в Россию уже через несколько недель. И это, как обещает американское правительство, будут не только санкции.
Салливан заявил во время интервью телеканалу CBS, что американское разведывательное сообщество проводит сейчас дальнейшую работу по определению причастных и масштаба нанесенного ущерба.
- Через несколько недель мы подготовим ответ России, который будет включать набор инструментов — видимых и невидимых. Это будут не просто санкции, — пригрозил он.
При этом Россия не раз опровергала доводы Вашингтона о причастности Москвы к кибератаке в США через программное обеспечение фирмы SolarWinds, а также о вмешательстве в американские избирательные процессы.
Марина Хоружая
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