Сегодня, 21 февраля, на отчетно-выборном собрании лидера регионального отделения партии КПРФ Сергея Рудакова «попросили на выход». Его место занял депутат Андрей Рогатнев — за него проголосовали 47 однопартийцев, тогда как за бывшего лидера — 19. Как пишет «Блокнот», сменив первого секретаря обкома, КПРФ таким образом решила «обновиться» перед выборами в Госдуму.

Однопартийцы посчитали, что вице-спикер областной думы Сергей Рудаков слишком лоялен к партии власти, а также к руководителю регпарламента Владимиру Нетесову. Кроме того, Рудаков, 15 лет руководивший реготделением КПРФ, был аффилирован с политическим блоком правительства губернатора Александра Гусева.

Марина Хоружая