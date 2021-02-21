За минувшую неделю сотрудники ГИБДД, которые провели итоги рейда «Маршрутное такси», оштрафовали 90 водителей маршрутных автобусов. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по области сегодня, 21 февраля. Один из оштрафованных водителей вообще вез людей, не имея прав! Другой лихо проехал на красный свет.

Профилактическое мероприятие заключалось в том, что автоинспекторы следили за тем, соблюдаются ли водителями автобусов правила дорожного движения. Также сотрудники ГИБДД оценивали законность осуществления пассажирских перевозок. Особое внимание сотрудники правоохранительных органов уделяли фактам наличия на линии автобусов с техническими неисправностями, и автобусов, которые не зарегистрированные изменения, внесенные в конструкцию (за это по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ было привлечено к ответственности 24 человека).

Семеро получили протоколы за то, что неправильно перестраивались на дороге, не соблюдали разметки и не обращали внимания на дорожные знаки. 25 водителей поплатились за не пристегнутый ремень безопасности, 8 — за нарушения остановки, 9 нарушили правила пользования световыми приборами. Один из водителей был привлечен за то, что во время езды говорил по телефону, а трое за то, что не уступили дорогу пешеходам, где это было необходимо.

Также в рамках профилактического рейда были оштрафованы три должностных лица компаний по части 2 статьи 12.31 КоАП РФ («Выпуск на линию ТС с техническими неисправностями»). Как сообщили в вдеомстве, этот рейд был не последним, так что маршрутчикам лучше держать ухо востро.

Марина Хоружая