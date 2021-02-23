Чтобы улучшить и продлить мужское здоровье, сильному полу рекомендуют включить в свой рацион гранаты, красное мясо и мясо птицы, жирную морскую рыбу, растительные масла, мидии, орехи, авокадо и ростки пшеницы. В данных продуктах содержится наибольшее количество белка и полиненасыщенных жирных кислот, поддерживающих синтез тестостерона. Белковая пища нужна мужчинам также для того, чтобы поддерживать мышечную массу.

По словам врача-диетолога Маргариты Макуха, мужской рацион отличается от женского из-за особенностей метаболизма и гормонального фона.

Мужчинам просто необходим в организме цинк и селен, а для того, чтобы они поставлялись в организм, нужно есть чеснок, бананы, имбирь, злаки и капусту.

А вот фастфуд и спиртное, наоборот, негативно влияют на синтез мужских гормонов.

Марина Хоружая