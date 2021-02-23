Сегодня, для воронежцев в честь Дня защитника отечества прогремит праздничный салют. Такой подарок мэрия решила устроить горожанам по всей видимости из-за того, что воронежцы были лишены традиционного фейерверка 9 мая из-за пандемии. Правда, в 25-градусный мороз, скорее всего, посмотреть на чудесные залпы захотят немногие.

В связи с проведением салют, который будет запущен с Чернавского моста в 21.00, сегодня уже с 6 утра закрыт въезд на дамбу со стороны моста (он откроется после 22.30) Начиная с восьми часов вечера и также до половины одиннадцатого, по Чернавскому мосту будет запрещен проезд.

В мэрии предупредили, что из-за проведения салюта сегодня нельзя будет парковаться на ул. Степана Разина, начиная от пр. Революции до Чернавского моста, на ул. Софьи Перовской, на набережной Массалитинова (от Адмиралтейсой площади до Северного моста), а также на Чернавской и ВОГРЭСовской дамбах.

Марина Хоружая