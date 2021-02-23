Вчера, 22 февраля, Министерство внутренних дел России добавило несколько десятков требований к безопасности транспортного средства при прохождении техосмотра, которые прописаны в новой редакции ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

Напомним, что 1 февраля текущего года в силу вступил закон, согласно которому все российские владельцы авто должны согласовывать абсолютно все изменения, которые намереваются внести в свое транспортное средство. Имеется ввиду любое допоборудование, которое не сертифицировано заводом-изготовителем. Если в техдокументах сертифицирован конкретный багажник на крыше (определенных параметров с определенными креплениями), его установку не нужно согласовывать. Но если имеется хотя бы малейшее расхождение, данное оборудование придется сначала узаконить в специально аккредитованных лабораториях.

К изменениям транспортного средства относится абсолютно все — даже самые обычные антенны для радиоприемников. И тем более переделки для офф-роуд — лебедки, фаркопы, дополнительные и т.д.

Марина Хоружая