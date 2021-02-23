США обвинило Грузию в силовых методах и агрессии, которые считают недопустимыми в решении политических разногласий. Речь на сей идет о решении правительства арестовать лидера главной оппозиционной партии Грузии. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что данный факт является свидетельством того, что Грузия является правовым, сильным государством, и назвал арест лидера антироссийских санкций соблюдением закона.

Однако в заявлении дипломатической миссии сказано, что тем самым Грузия отвергла призывы США и других международных партнеров к диалогу. В заявлении написано, что «Грузия сделала шаг назад на пути к семье евроатлантических государств». Посол Великобритании в Грузии Марк Клейтон также заявил, что был шокирован арестом оппозиционера Мелия.

Напомним, что арестованный Никанор Мелия подозревается в том, что летом 2019 года организовал массовое насилие. Вчера, 22 февраля, спецназ МВД Грузии арестовал лидера оппозиции прямо в офисе «Единого национального движения», применив слезоточивый газ. Его доставили в тюрьму Рустави и теперь Мелии грози до 9 лет тюрьмы.

Как сообщает деловая газета Взгляд, Арест оппозиционера состоялся после решения суда от 17 февраля. Такую меру избрали относительно Никанора Мелии из-за того, что он отказался внести залог в сумме более 20 тысяч долларов.

Марина Хоружая