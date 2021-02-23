Изменения в учет стажа для пенсии предложило внести Министерство труда. В данный момент в стаж включаются периоды получения пособия по страхованию при временной нетрудоспособности, а также периоды ежегодных оплачиваемых отпусков.

Минтруд предложил добавить в список работ, которые дают право на досрочную пенсию, периоды профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, которые необходимы для повышения квалификации работников. Во время такого обучения сотрудники хоть и отсутствуют на работе, однако зарплата за ними сохраняется и взносы в обязательное пенсионное страхование отчисляются.

Проект постановления, как сообщает Коммерсантъ, уже разработан.