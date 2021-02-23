Вчера в Левобережном районе Воронежа около половины пятого утра произошло ДТП со смертельным исходом. Мчавший на своей «Тойоте Королла» 28-летний автомобилист, неподалеку от дома №34 по ул. Новосибирской сбил переходившего дорогу по «зебре» без светофора мужчину.

Несчастный, и его собака, вместе с которой он пересекал проезжую часть в столь раннее время, погибли на месте. На вид мужчине около 65 лет, его личность устанавливается правоохранительными органами. Полицейским удалось выяснить, что убийца пенсионера и животного является злостным нарушителем ПДД — только в прошлом году он 14 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Марина Хоружая