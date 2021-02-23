В последнее время в Воронежской области стали часто пропадать подростки 15-17 лет. Но, к счастью, чаще всего они оказываются живыми и невредимыми. Сегодня стало известно, что найден пропавший 20 февраля 17-летний житель Богучара Руслан Ш.

О пропаже сына заявили родители. По словам отца в последний раз он созванивался с сыном в субботу. Он сообщил, что находится в Левобережном районе на Ленинском проспекте, после чего больше на связь не выходил (парень проживает в Воронеже, так как является студентом ВГТУ). Волонтеры поисково-спасательного центра «Регион 36» начали поиски, но в итоге пропавший парень объявился сам. Его отец сообщил, что сын жив и с ним все в порядке, но где он пропадал, рассказывать не стал.

Марина Хоружая