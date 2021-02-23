Согласно сегодняшним данным регионального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, за последние сутки ковид был обнаружен у 302-х воронежцев, а 7 не смогли справиться с болезнью и скончались. Напомним, что с начала пандемии в регионе официальный диагноз COVID-19 был поставлен 66 374 жителям региона. Для 2 218 человек все это закончилось летальным исходом.

Победить новую инфекцию смогли 60 149 жителей региона. За последние сутки выздоровели 305 воронежцев.

Марина Хоружая