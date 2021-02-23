Сегодня в 8.40 утра в Оренбуржской области произошел взрыв на магистральном газопроводе «Союз», который привел к факельному горению. По предварительным данным, оба магистральных трубопровода были повреждены. На место происшествия прибыло 54 специалиста и 16 единиц техники.Утечка газа была ликвидирована, но региональные службы, специалисты минприроды области, ремонтные бригады и экологи до сих пор разбираются с последствиями ЧП.

Как сообщил в своем Телеграм-канале губернатор Оренбургской области, более чем 10 тысяч потребителей газа отметили снижение его подачи в дома. В населенные пункты были направлены передвижные установки для подпитки жилых домов газом.

Также стало известно, что из-за сегодняшнего ЧП был прекращен транзит газа в Казахстан, в данный момент газоснабжение осуществляется из баллона газопровода Оренбург–Новопсков.

Марина Хоружая