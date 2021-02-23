В помощь жителям Донецкой и Луганской областей (территории, контролируемые Киевом) вознамерилось выделить 10 млн. евро правительство Германии. Эта сумма будет направлена Детскому фонду ООН и будет потрачена на создание для детей-инвалидов доступной школьной среды, а также обеспечение доступа жителей к водопроводной воде и средствам защиты от коронавируса.

Также в рамках данной программы в школах и молодежных центрах будут рассказывать о ковиде, мотивируя молодежь становиться «послами защиты от коронавируса» среди сверстников. По предварительным данным, данная программа должна охватить более полумиллиона жителей Восточной Украины и будет способствовать социальной сплоченности семей в общинах, пострадавших от военного конфликта.

Марина Хоружая