Крематорий Воронежа был включен в лонг-лист конкурса лучших архитектурных проектов Russian Project 2020, организатором которого выступил журнал Interior+Design. Отдать свой голос за воронежский крематорий можно до 19 марта с помощью открытого голосования ЗДЕСЬ: Воронежский крематорий представлен в номинации Arch (частная и общественная архитектура)В той же номинации вместе с нашим крематорием за победу будут бороться питерская вращающаяся триумфальная арка, ротонда с мостиком из Выксы, винодельня, геодезический купол аrkDomes, загородные дома и виллы. Всего в конкурсе 6 номинаций — Design, Interior, Art, Arch, Tecno, Fashion.

Народное голосование станет первым этапом конкурса, с его помощью которого определится шорт-лист. Победители будут выбраны международным жюри, в которое войдут директора мировых музеев моды, дизайна и архитектуры, кураторы и руководители международных фондов. Как рассказала главред журнала Interior+Design Наталья Тимашева, главным критерием выбора победителей станет соответствие современным трендам, свобода от подделок и подлинный дизайнерский креатив.

Напомним, что воронежский крематорий был открыт 13 января 2020 года и стало единственным траурным зданием, построенным в соответствии с принципами современной архитектуры в нашей стране.

Награждение победителей состоится 8 апреля.

Марина Хоружая