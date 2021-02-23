Украинские власти обвиняют Россию в убийствах политических оппонентов, утверждая что для нашей страны это «постоянная административная практика». Данные формулировки можно увидеть в пресс-релизе страсбургского суда, который был опубликован. В заявлении также подчеркивается, что в России не расследуют политические убийства и умышленно скрывают факты преступлений, что украинские власти считают нарушением статьи «Право на жизнь» Европейской конвенции по правам человека.

Киев утверждает, что российские власти пытаются убивать «неугодных» не только на территории своей страны, но и в других государствах, входящих в Совет Европы.

Стоит отметить, что уже девятая по счету жалоба на нашу страну, которую Украина подает в ЕСПЧ.

Марина Хоружая