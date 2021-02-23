В Богучаре Воронежской области собираются объединить парк «Царский сад» с городским пляжем. Местная администрация уже объявила электронный аукцион, заявки на который будут приниматься до 2 марта. 3 марта будут проведены торги, по результатам которых определится подрядчика, который займется реализацией проекта, победившего в конкурсе Минстроя РФ в прошлом году. Начальная цена контракта составляет 66,8 млн рублей.

За эти деньги подрядчику нужно будет создать единый архитектурный ансамбль, который будет находиться в гармонии с существующим ландшафтом и дать 5-летнюю гарантию на все произведенные работы, материалы и оборудование.

Выполнить все работы по благоустройству подрядчик должен будет до 1 октября текущего года.

Напомним, что проект «Вид на Царский сад. Благоустройство прибрежной зоны и пляжа» стал победителем в номинации «Малые города с численностью населения до 20 тыс. человек», главный приз составил 45 млн. рублей. Мэр Богучара Иван Нежельский пояснил, что еще несколько миллионов на реализацию данного проекта добавят из областной казны.

Марина Хоружая