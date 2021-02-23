После 7 месяцев работы генеральный директор МКП МТК «Воронежпассажиртранс» Андрей Братякин покинул свой пост, написав заявление по собственному желанию. Как сообщили а мэрии, временно исполнять его обязанности пока будет заместитель Михаил Шацких.

Напомним, что бывший мэр Семилук Андрей Братякин официально был утвержден на должность гендиректора «Воронежпассажиртранса» 14 июля прошлого года. Он заменил на данном посту Михаила Трофимова — предшественник так же покинул пост по собственному желанию.

Как сообщает «Обозреватель Врн», незадолго до прихода Братякина в компанию, правоохранителями были проведены обыски. Действия силовых структур были связаны с незаконными тратами на приобретение топлива.

Марина Хоружая