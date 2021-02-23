Ученые считают, что скоро мир ждет новая пандемия, которую может вызвать опасный вирус Нипах. Специалисты утверждают, что он куда более опасен коронавируса COVID-19. так как смертность достигает от 45 до 75% и он склонен к мутации, что делает его еще более заразным. Об этом написало The Sun, ссылаясь на заявление завкафедрой молекулярной и клеточной биохимии Университета Кентукки Ребекки Датч.

О новой большой пандемии, которая ждет жителей всего мира заявляла и директор по исследованиям и разработкам вакцин международного фонда CEPI Мелани Севилль. Согласился с ней и

эксперт по болезням, передающимся человеку от животных Джон Видаль. Писатель-эколог уверен, что человечество в ближайшем будущем столкнется с новой пандемией, которая сопоставима по масштабу с эпидемией чумы в Средневековье. Он отмечает, что распространению заразы по всему миру будет способствовать популярность туризма и мировой торговли. Чтобы распространиться по всему миру, вирусу будет достаточно нескольких недель. Вероятнее всего, передаваться он будет через бессимптомных носителей. Десятки миллионов людей умрут еще до того, как государства снова закроют свои границы.

Как выяснилось, столь опасный вирус Нипах вызывает сильный отек мозга, судороги и рвоту, хотя по данным ВОЗ он может протекать и бессимптомно, вызывая серьезные респираторные проблемы и энцефалит. Беспокойство вызывает особо длительный инкубационный период Нипаха, который составляет 45 дней. Пока неизвестно, является ли зараженный в течение этого периода распространителем болезни.

Самый опасный для человечества вирус человеку от инфицированных манго, которые были заражены от летучих мышей и свиней. В 1999 году было уничтожено более миллиона инфицированных Нипахом свиней, что помогло предотвратить эпидемию.

Самое страшное то, что препаратов и вакцин для лечения данной инфекции пока не существует, и у фармкомпаний пока нет проекта по созданию препарата для противодействия болезни.

Марина Хоружая