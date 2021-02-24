Тротуар от остановки «Берёзовая роща» до Северного моста предложат в Воронеже.

На портале Госзакупок опубликовали соответствующие аукционные документы. Тендер состоится 4 марта.

Пешеходную дорожку, выложенную плиткой, должны возвести к середине июня. Стартовая цена работ составляет 1,7 миллиона рублей.

В Воронеже в этом году отремонтируют и обустроят тротуары на общую сумму в 165 миллионов рублей.

Фото pixbay.com