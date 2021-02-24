Резкое потепление ожидается на короткой рабочей неделе в Воронеже.

Сегодня, 24 февраля, синоптики обещают, переменную облачность, без существенных осадков. Денем столбик термометра покажет -11 градусов.

В четверг, 25 февраля, в областном центре ожидается пасмурная погода, снег, к вечеру небольшой дождь. Температура воздуха днем около нуля. Вечером + 2 +3 градуса.

В пятницу, 26 февраля, в Воронеже метеорологи обещают пасмурную погоду. Утром небольшой дождь, днем без осадков. Температура воздуха до +5 градусов.

Фото «Вести ПК»