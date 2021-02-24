Номер 122 подключат ко всем воронежским поликлиникам
По телефону 112 с марта можно будет дозвониться в воронежские поликлиники.
Как сообщили в областном департаменте здравоохранения, сотрудники колл-центра смогут дать исчерпывающую информацию пациентам поликлиник в Воронежской области.
В ведомстве отметили, что дозвонится по 112 можно до любой из 82 региональных поликлиник. Сами звонки пациентов будут принимать 13 операторов, которые будут переадресовывать вызовы к 205 работникам колл-центров в регистратурах. Жалобы от населения на работу поликлиник буду переадресовывать сразу же в облздрав.
Фото pixbay.com
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