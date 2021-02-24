36-летний Максим Кудрявцев пропал в Новоусманском районе Воронежской области.

Мужчина вышел из дома своей матери в селе Отрадное в субботу, 20 февраля, и перестал выходить на связь.

Как сообщили поисковом отряде «Лиза Алерт», Максим страдает дезориентацией на местности.

В день исчезновения мужчина был одет в тёмно-синюю шапку, синюю куртку, тёмные кроссовки, камуфляжные штаны. Рост Максима 197 см, телосложение среднее, волосы короткие светлые.

Всем, кто обладает информацией о местонахождении Максима Кудрявцева, просьба сообщить об этом по телефонам 112, 02, +7-960-131-97-08, 8-800-700-54-52.

Фото отряда «Лиза Алерт»