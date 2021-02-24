Экс-ректору ВГТУ Сергею Колодяжному, который находится под стражей по обвинению во взятках, суд продлил арест до 3 марта.

Как минимум, бывший глава вуза пробудет под стражей один год.

Напомним, что в отношении Колодяжного возбудили в прошлом году, 28 февраля. Следствие считает, что подчиненная сотрудница отдала руководителю 2 миллиона рублей, в обмен на покровительство, повышение по службе и ежегодные и ежемесячные премии.

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