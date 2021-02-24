58-летняя женщина задержана в Воронежской области полицейскими по подозрению в причинении тяжких телесных повреждений своему 63-летнему гражданскому мужу.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД, в декабре прошлого года в селе Устье Хохольского района муж с гражданской женой занимались употреблением алкогольных напитков. Во время возлияний мужчина стал упрекать подругу в том, что она тратит на выпивку большую часть его пенсии.

Пострадавшего увезли в больницу на скорой, а пожилая выпивоха подалась в бега.

Полиция поймала злобную фурию у родственников, которые живут в этом же селе.

Возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ. С женщины взята подписка о невыезде. Ведется следствие.

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