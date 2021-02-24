Осадки в виде мокрого снега и дождя ожидаются днем 25 февраля в Воронежской области.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, местами на дорогах будет гололёд и налипание мокрого снега.

Порывы ветра по словам спасателей могут достигать 15-18 метров в секунду.

В мэрии Воронежа сообщили, что глава города Вадим Кстенин, даль команду комбинатам благоустройства и главам районных управ быть готовым к проявлению природной стихии.

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