70 комплексом видеонаблюдения установят в маршрутных автобусах предприятия ООО «АТП-1» в Воронеже.

В феврале поступила партия их 15 систем, рассказали в компании.

Видеосистема будет на только следить за безопасностью в салоне автобуса, но и подсчитывать количество пассажиров.

— Видеонаблюдение помимо мониторинговых функций призвано выполнять основную — обеспечивать безопасность перевозок, — прокомментировали на «АТП-1». — Так, при поступлении жалоб со стороны пассажира главный диспетчер сможет оперативно через камеру промониторить состояние водителя, его работу, ситуацию внутри автобуса и снаружи.

Фото liveinternet.ru/community/lj_nyka_huldra