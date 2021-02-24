Малоадекватный мужчина атаковал 23 февраля машину ДПС в центре Воронежа.

Инцидент произошёл на перекрестке у цирка около 17.30. В полиции рассказали, что до этого гражданин, бегая по проезжей части, бросался и на другие автомобили.

В пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области сообщили, что вначале сотрудники ГИБДД потребовали от мужчины соблюдать правила и покинуть проезжую часть. Но тот повел себя неадекватно и бросился на лобовое стекло автомобиля ДПС.

В итоге нарушителя задержали, и после составления протокола за мелкое хулиганство, передали бригаде скорой помощи.

Камеры наблюдения записали это инцидент. Видео было выложено в социальных сетях.