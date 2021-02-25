Pа 1 млрд рублей выкупили dоронежский маслозавод «Эртильский»
За 1 миллиард рублей выкупили воронежское предприятие ООО «Завод растительных масел «Эртильский».
Как пишет «Коммерсант», маслозавод достался компании ООО «Благо-Юг» Аркадия Фосмана.
Начальная цена аукциона, на котором продавалось предприятие была 2,1 миллиарда рублей. Цена, в итоге, сбилась, до 1, 04 миллиарда рублей.
Ранее «Эртильский» маслозавод признавался банкротом. Основным кредитором и являлась группа «Благо».
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