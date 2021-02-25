За 1 миллиард рублей выкупили воронежское предприятие ООО «Завод растительных масел «Эртильский».

Как пишет «Коммерсант», маслозавод достался компании ООО «Благо-Юг» Аркадия Фосмана.

Начальная цена аукциона, на котором продавалось предприятие была 2,1 миллиарда рублей. Цена, в итоге, сбилась, до 1, 04 миллиарда рублей.

Ранее «Эртильский» маслозавод признавался банкротом. Основным кредитором и являлась группа «Благо».