На льдине по Дону сплавились воронежские экстремалы (ВИДЕО)
На дрейфующей льдине сплавились воронежские экстремалы по реке Дон.
В сети выложили видео этой Одиссеи. Сплав организовал местный путешественник Александр Кузнецов.
В пути туристы катались по льдине на коньках и устраивали пикники.
Путешественники устраивают подобный сплав регулярно, начиная с 2013 года. Поездка на льдине по Дону в этом году длилось 5 часов.
Организаторы предупредили о том, что подобное путешествие повторять другим не стоит.
...
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.