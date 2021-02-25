На дрейфующей льдине сплавились воронежские экстремалы по реке Дон.

В сети выложили видео этой Одиссеи. Сплав организовал местный путешественник Александр Кузнецов.

В пути туристы катались по льдине на коньках и устраивали пикники.

Путешественники устраивают подобный сплав регулярно, начиная с 2013 года. Поездка на льдине по Дону в этом году длилось 5 часов.

Организаторы предупредили о том, что подобное путешествие повторять другим не стоит.