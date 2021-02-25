Руководитель управления муниципальных закупок Александр Зенин отчитался перед главой города о результатах работы за предыдущий год. В ходе доклада чиновник озвучил сумму более миллиарда рублей, которую удалось сэкономить в ходе муниципальных торгов, что вдвое больше, чем показатели 2019 года. Зенин отметил, что в 2020 году управление опубликовало закупок на сумму более 9 млрд. рублей, сэкономив 1 млрд. 64 млн. рублей бюджетных денег. Он также напомнил, что в 2019 году экономия составила лишь 537 млн. рублей.

Увеличилось и количество желающих поучаствовать в торгах, что показывает высокую конкурентность. Показатель предпринимательской активности вырос с 3.77 до 4.79 единиц (средний показатель по России — 2,83 ед. ) Как следует из доклада Александра Зенина, доля местных поставщиков составляет свыше 70%

Глава ведомства так же сообщил, что выполняет наказ Вадима Кстенина Он отметил, что по поручению главы города муниципалитетом последовательно минимизируются случаи заключения контракта с единственным поставщиком.

Также главе города было доложено о том, что в прошлом году с помощью маркетинговых исследований совершенствовалась система определения максимальной цены контракта в автоматизированной информсистеме муниципальных закупок (АИС МЗ), введенная в конце 2019 года. На электронной площадке заказчики выставляли свои техзадания и информацию по товарам, а поставщики выступали с коммерческими предложениями.

Руководитель управления муниципальных закупок рассказал о пополнении каталога товаров, работ и услуг, в котором сформировано уже более 440 позиций по самым востребованным товарам. Александр Александрович отметил, что ежеквартально проводится мониторинг цен, поэтому расценки остаются актуальными. Создание данного каталога, по мнению Зенина, позволило только лишь на этапе максимальной (начальной) цены сэкономить на контрактах 56 млн. руб.

Чиновник напомнил, что согласно корректировке действующего законодательства, с 1 января была введена обязательная доля закупок по значительным направлениям у отечественных производителей, а с 1 апреля начнет действовать новый порядок проведения запроса котировок.

Также, по словам Александра Зенина, в ближайшее время будет внедрен новый способ закупки у единственного поставщика (малая закупка в электронной форме до 3 млн рублей). По такому случаю Вадим Кстенин дал задание Александру Зенину усилить контроль над муниципальными заказчиками.

Марина Хоружая