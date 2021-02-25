В пресс-службе российского правительства сообщили о предельном снижении отпускной цены вакцины от «Спутник V» — теперь ее будут отпускать по 866,81 рубля без НДС за одну двухкомпонентную дозу. Напомним, что раньше данную вакцину, созданную Центром Гамалеи, продавали по 1942 рубля, но министерство здравоохранения РФ уже перерегистрировало предельную отпускную цену.

По словам премьера Михаила Мишустина, российскими производителями выпущено порядка 10 млн. доз вакцины «Спутника V».

Марина Хоружая