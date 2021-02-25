Новый порядок техосмотра будет отложен до осени. Российский премьер принял такое решение в связи с пандемией, чтобы все успели подготовиться и автовладельцы не испытывали неудобств аз-за введения новых правил. Михаил Мишустин распорядился отложить срок до 1 октября, и обратил внимание министерств и ведомств, чтобы к этому сроку система работала без сбоев. Проект постановления о переносе срока будет подготовлен в ближайшее время.

Напомним, что новые правила должны были вступить в силу 1 марта, однако еще не все пункты техосмотра успели выполнить новые требования, а именно приобрести и установить фотоаппаратуру и подключиться к электронной базе данных ЕАИС ТО (ее будет вести МВД). Напомним, что по новым правилам ГИББД будет обладать правом аннулирования диагностической карты, если не был проведен техосмотр не проводился (раньше многие покупали карту без ТО).

Отныне не все сервисные центры смогут проводить процедуру техобслуживания. Чтобы обладать этим правом, владельцы должны будут выполнить определенные требования. К примеру на технический сервис автомобиль должен въезжать с фотофиксацией, так же как и выезжать с техосмотра. Фото с координатами места, датой и временем начала и завершения проведения ТО, а также сведения технического диагностирования, необходимо будет направить в ЕАИС ТО. У техэкспертов, проводящих ТО, значительно возрастет ответственность.

Если сервисы смогут соблюсти все вышеозначенные требования, их аккредитуют для ТО в Российском союзе автостраховщиков (РСА). Диагностическая карта будет теперь только электронной (бумажную версию можно будет получить только по запросу для выезда за границу).

За отсутствие техосмотра начнут штрафовать с 1 марта 2022 года. Штраф для физических лиц составит 2 тыс. рублей.

Марина Хоружая