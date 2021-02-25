Российская вакцина «Спутник V» признана международным научным сообществом в качестве эффективного средства в период пандемии новой коронавирусной инфекции. Если изначально в целом ряде зарубежных стран по поводу российской вакцины выражали скепсис, заявляя о том, что она якобы не показала должной эффективности, то после публикации в авторитетном западной издании The Lancet ситуация изменилась.

Российский «Спутник V» на сегодняшний день признан в десятках стран мира, многие из которых подписали контракты с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) на регистрацию и производства российской вакцины от COVID-19 на своей территории. От Сербии до Аргентины, от Белоруссии до Объединённых Арабских Эмиратов.

В этой связи достаточно странными выглядят попытки отдельных стран обвинять Россию в тех или иных грехах по распространению коронавирусной инфекции или в «пропагандистском подходе» в представлении информации о вакцине. К таким странам относится, например, Украина, которая оказалась в числе немногих государств мира, где до сих пор не могут позволить себе признать очевидного – российская вакцина «Спутник V» прошла международную сертификацию, показав высочайший уровень эффективности – около 92%.

При этом украинские власти, запрещая российскую вакцину на своей территории, однозначно расписываются в том, что это несамостоятельное решение. Такую «рекомендацию» в Киев прислали из США. А озвучена она была временным поверенным США в Киеве. В итоге американская рекомендация была принята как директива, которую власти Украины неукоснительно исполняют.

И Украина в своей тотальной зависимости от США при этом выглядит жалко. Взять хотя бы один пример: представители американского посольства в Москве направили письмо, в котором попросили предоставить им возможность вакцинироваться «Спутником V» в российской столице, так как Госдеп США не гарантирует своевременным поставок американской вакцины от коронавируса для нужд своих же сотрудников. По некоторым данным, разрешение привиться российской вакциной ими уже получено.

Удивительное дело: одно и то же американское ведомство призывает Украину отказаться от использования российской вакцины и одновременно разрешает своим сотрудникам привиться именно российской вакциной. Типичные двойные стандарты США: для себя и для своих сателлитов.

Возвращаясь к попыткам обвинить Россию чуть ли не в способствовании распространения коронавируса, стоит отметить, что в этих попытках решил преуспеть Китай. Неожиданно для страны, которая позиционирует себя как стратегического партнёра… В КНР вдруг стали слышаться заявления о том, что Москва якобы осуществила «завоз» в Китай новых штаммов COVID-19. При этом китайские обвинители заявили, что эти штаммы якобы оказались в Китае то ли на рыбе из России, то ли на упаковках продукции. Мало того, заявлено, что новые штаммы из РФ в Китай привезли инфицированные лица.

Эти обвинения со стороны Китая не выдерживают никакой критики. Для начала стоит разобраться, кто сегодня приезжает в Китай. А приезжают туда из России исключительно китайские граждане, которые в своё время были вынуждены оставаться на территории РФ в связи с закрытием границ. Причём границы закрывал первым делом сам Китай – сразу же после известий о выявлении новой коронавирусной инфекции в Ухане. Сегодня китайские граждане, которые, находясь в России, получали всё необходимое, включая возможное медицинское обслуживание, возвращаются в КНР. И китайские «товарищи» вместо благодарности решили ещё и переложить собственную вину в распространении инфекции на Россию. Мягко говоря, странный подход.

Стоит отметить, что вместо антироссийских инсинуаций и в целях преодоления затяжного коронавирусного кризиса стоит перейти к по-настоящему эффективному взаимодействию. Это взаимодействие по производству вакцины, по её распространению в мире, по созданию совершенно новой системы коллективной защиты от возможных новых вирусов. К этому призывает и президент России Владимир Путин, отмечая, что коронавирус можно победить только коллективными усилиями, при наличии доверия к своим партнёрам.

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Фото voron-news.ru