Заммэра Москвы пообещал к лету снять ограничения для гостиничного бизнеса и культурно-массовых мероприятий
Заместитель Собянина по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в эфире телеканала «Россия 24» заявил о том, что к лету удастся снять еще часть коронавирусных ограничений. Естественно, если распространение коронавируса продолжит снижаться.
- Когда будут сняты ограничения по передвижению, гостиничный бизнес и культурно-массовые мероприятия смогут вернуться на прежние показатели, — завил Ефимов.
Марина Хоружая
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