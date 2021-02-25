Заместитель Собянина по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в эфире телеканала «Россия 24» заявил о том, что к лету удастся снять еще часть коронавирусных ограничений. Естественно, если распространение коронавируса продолжит снижаться.

Когда будут сняты ограничения по передвижению, гостиничный бизнес и культурно-массовые мероприятия смогут вернуться на прежние показатели, — завил Ефимов.

Марина Хоружая