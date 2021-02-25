Очередные меры безопасности собираются внедрить в московский метрополитен. Администрация Москвы заявила о планах установить в подземке специальные мультимедийные экраны с камерами видеонаблюдения, которые будут распознавать лица и считать людей на станциях, отслеживая их скопление. На эти цели власти Москвы готовы выделить 932 миллиона рублей (на эти деньги планируется приобрести и установить 316 экранов с камерами, обладающими автофокусом и высоким разрешением съемки, а также интеллектуальными модулями с детектированием лиц). При помощи нового оборудования будет возможно фиксировать «пересечение линии», «быстрое движение», а также выявлять праздно шатающихся граждан.

На портале госзакупок столицы уже размещен тендер.

Правда сам Московский метрополитен не подтвердил информацию о том, что камеры будут обладать вышеозначенными функциями.

По мнению руководителя юридической практики «Роскомсвободы» Саркиса Дарбиняна, такое оборудование на 85 станциях московского метро можно будет использовать для сбора маркетинговой информации в рекламных целях.

Марина Хоружая